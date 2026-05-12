Глава МИД Швеции обвинила Россию в незаинтересованности в мире на Украине

Стенергард: Кремль не заинтересован в мире на Украине

Глава МИД Швеции Мария Стенергард заявила, что Кремль якобы не заинтересован в мире на Украине, и заинтересовать Россию в этом можно при помощи усиления давления. Такое мнение она высказала в интервью Euronews.

Дипломат подчеркнула, что Европе сейчас следует уделять больше внимания давлению на Кремль, а не ведению переговоров. В частности, нужно обсуждать следующий пакет антироссийских санкций и продолжение поддержки Украины. «Рано или поздно нам придется поговорить с Москвой. Но поскольку [президент России Владимир] Путин не очень заинтересован в серьезных мирных переговорах, я думаю, нам следует сосредоточиться на изменении подхода, чтобы заинтересовать его в этом», — сказала Стенергард.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб призвал Евросоюз начать переговоры с Россией.