Путешествия
07:38, 2 марта 2026Путешествия

Российская тревел-блогерша описала уклад жизни в Германии словами «договориться сложнее»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина описала уклад жизни в Германии словами «договориться сложнее». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге Путешествия с фотокамерой на платформе «Дзен».

Она решила отреагировать своим постом на новость о сотнях пассажиров, которых оставили ночевать в самолетах в аэропорту Мюнхена в конце февраля. По ее словам, ее совершенно не удивило, что история произошла именно в Германии.

Россиянка объяснила, что в европейской стране любые действия регламентируются правилами. Также там у людей ей четкое понимание того, где их ответственность, а где — чужая. «Выход за рамки своих полномочий не поощряется. Даже если намерение хорошее. Даже если ситуация нестандартная. В постсоветском пространстве часто наоборот. "Сейчас решим". "Найдем кого-нибудь". "Попробуем договориться". Иногда это спасает. Иногда создает хаос», — пояснила тревел-блогерша.

Ранее россиянка пообщалась с живущим 25 лет в Германии знакомым и описала одну особенность немцев фразой «для нашей культуры это грубо». В частности, соотечественник так и не смог привыкнуть к прямолинейности немцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
