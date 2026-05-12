04:00, 12 мая 2026

Спрос на секс втроем упал из-за финансового кризиса

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom

Британская секс-работница Эмили Пейн пожаловалась, что к ней стали реже обращаться с запросом на групповой секс. Об этом пишет The Sun.

41-летняя женщина рассказала, что обычно берет 170 долларов (12,6 тысячи рублей) в час. За секс втроем эта сумма удваивается. Обычно ее заказывают пары, которым хочется разнообразить свою сексуальную жизни. Причем, как добавляет Пейн, чаще всего инициатором подобного выступают женщины.

Однако в последнее время эскортница замечает снижение спроса на «тройнички». Она связывает это с финансовым кризисом. При этом Пейн отметила, что рост стоимости жизни не отпугнул ее типичных клиентов. «Это обычный среднестатистический парень, который почти всегда либо женат, либо давно состоит в отношениях и хочет немного внимания», — объяснила она.

Ранее сообщалось, что в Великобритании владелец крупнейшей сети стриптиз-клубов Wiggle пожаловался на обнищавших клиентов. «Мне пришлось уволить часть персонала, потому что мы просто не получаем прежних доходов», — признался он.

