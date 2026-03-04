Владелец крупнейшей сети стриптиз-клубов пожаловался на обнищавших клиентов

В Великобритании владелец крупнейшей сети стриптиз-клубов Wiggle пожаловался на обнищавших клиентов. Об этом сообщает Daily Star.

Тэран Оджла унаследовал четыре стрипклуба на юге Англии от отца, который открыл первое заведение в 2000 году. Клубы работают в Уэймуте, Борнмуте, Портсмуте и Саутгемптоне, что делает Wiggle крупнейшей сетью подобных заведений в стране. Оджла предлагает танцовщицам безопасные условия работы и высокий доход. Однако в последнее время ситуация в британской экономике заставила его сокращать сотрудников. Клиентов становится все меньше, а те, что остались, тратят все меньше денег.

«Мы держали цены на уровне 2021 года, стараясь сделать все возможное для клиентов, но доходы падают повсеместно. Многие соседние клубы и бары закрылись. Мне пришлось уволить часть персонала, потому что мы просто не получаем прежних доходов», — пожаловался Оджла.

Бизнесмен добавил, что очень тяжело расставаться с людьми, которые проработали на него много лет, но из-за обнищания клиентуры другого выхода просто нет.

