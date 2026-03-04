Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
04:01, 4 марта 2026Из жизни

Владелец крупнейшей сети стриптиз-клубов пожаловался на обнищавших клиентов

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: M-Production / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании владелец крупнейшей сети стриптиз-клубов Wiggle пожаловался на обнищавших клиентов. Об этом сообщает Daily Star.

Тэран Оджла унаследовал четыре стрипклуба на юге Англии от отца, который открыл первое заведение в 2000 году. Клубы работают в Уэймуте, Борнмуте, Портсмуте и Саутгемптоне, что делает Wiggle крупнейшей сетью подобных заведений в стране. Оджла предлагает танцовщицам безопасные условия работы и высокий доход. Однако в последнее время ситуация в британской экономике заставила его сокращать сотрудников. Клиентов становится все меньше, а те, что остались, тратят все меньше денег.

«Мы держали цены на уровне 2021 года, стараясь сделать все возможное для клиентов, но доходы падают повсеместно. Многие соседние клубы и бары закрылись. Мне пришлось уволить часть персонала, потому что мы просто не получаем прежних доходов», — пожаловался Оджла.

Материалы по теме:
Горят на работе Почему порноактрисы все чаще кончают с собой
Горят на работеПочему порноактрисы все чаще кончают с собой
10 января 2018
Рыцарь в белых трусах. Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
Рыцарь в белых трусах.Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
16 ноября 2021
«Я видел все» Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
«Я видел все»Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
17 августа 2019

Бизнесмен добавил, что очень тяжело расставаться с людьми, которые проработали на него много лет, но из-за обнищания клиентуры другого выхода просто нет.

Ранее сообщалось, что британский экстрасенс Салли Морган, которая в начале 1990-х годов консультировала принцессу Диану, решила стать моделью на платформе для взрослых OnlyFans. 74-летняя женщина пообещала давать подписчикам советы в сексуальной сфере и танцевать стриптиз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран заявил об установлении полного контроля над Ормузским проливом

    Владелец крупнейшей сети стриптиз-клубов пожаловался на обнищавших клиентов

    В Британии назвали два варианта завершения иранского конфликта

    Странная ниша в стене старого дома поставила в тупик пользователей сети

    Над российским городом прогремела вторая волна взрывов

    США заявили об уничтожении сотен пусковых установок Ирана

    В Иране обвинили США в попытке разжечь религиозную ненависть

    Тревел-блогерша описала поход в дубайский ресторан словами «добавки по цене золота»

    Американское командование назвало новое число ударов по Ирану

    ВСУ атаковали Донецк новым видом американского БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok