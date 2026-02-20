Реклама

07:01, 20 февраля 2026Из жизни

74-летняя экстрасенс принцессы Дианы стала моделью OnlyFans и сравнила себя с Бонни Блю

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Lia Toby / Getty Images

Британский экстрасенс Салли Морган, которая в начале 1990-х годов консультировала принцессу Диану, решила стать моделью на платформе для взрослых OnlyFans. Об этом пишет Daily Star.

74-летняя Морган, которая в последние годы потратила 50 тысяч фунтов стерлингов (более пяти миллионов рублей) на операции по снижению веса и удалению лишней кожи, заявила, что будет давать подписчикам духовные советы в сексуальной сфере. Кроме того, она будет публиковать свои откровенные фото и танцевать стриптиз. При этом Морган сказала, что не собирается становиться похожей на скандальную порнозвезду Бонни Блю, которая прославилась благодаря секс-марафонам.

Экстрасенс также заявила, что общение с миром духов подготовило ее к карьере модели на платформе для взрослых. «Мы не теряем страстей после смерти. Ко мне прикасались духи, гладили меня по бедрам и ягодицам. Так что живые мало чем могут меня удивить, когда речь идет о сексе и отношениях», — сказала британка.

Салли Морган считается самым известным экстрасенсом в Великобритании. Наибольшую славу ей принесла работа с принцессой Дианой после ее разрыва с принцем Чарльзом (теперь король Карл III). Позднее к ее услугам прибегали голливудские звезды, в том числе Роберт Де Ниро и Ума Турман. На родине Морган также известна по участию в многочисленных телешоу.

Ранее британская экстрасенс пожаловалась на слишком навязчивых духов перед Рождеством. По ее словам, в праздники граница между миром живых и мертвых всегда истончается.

