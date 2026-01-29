Реклама

Экстрасенс принцессы Дианы стала выглядеть на 20 лет моложе и раскрыла свой секрет

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: SOPA Images Limited / Legion-Media

Британский экстрасенс Салли Морган, которая в конце 1980-х годов консультировала принцессу Диану, в 74 года выглядит на 20 лет моложе благодаря похудению на 114 килограммов и серии пластических операций. Ее секрет раскрыло издание Daily Mail.

В прошлом Морган весила 171 килограмм при росте 152 сантиметра. Она стала полнеть, когда ей было 32 года. Морган оставила работу стоматологической медсестры ради карьеры медиума, целыми днями принимала клиентов, почти не двигаясь, а муж приносил ей фастфуд. По словам женщины, она не осознавала, что страдает ожирением.

В 2008 году, когда ей было 56 лет, Морган перенесла сердечный приступ. Кардиолог предупредил, что для нее ожирение может быть смертельно опасным. Год спустя Морган потратила 12 тысяч фунтов стерлингов (1,24 миллиона рублей), чтобы сделать операцию по шунтированию желудка. В течение следующих двух лет она сбросила 114 килограммов и похудела до 57 килограммов.

После похудения потребовались дополнительные операции для удаления лишней кожи. В 2012 году Морган сделала подтяжку живота и груди за 15 тысяч фунтов (1,6 миллиона рублей), в 2020-м — подтяжку шеи и блефаропластику за девять тысяч фунтов (930 тысяч рублей). На протяжении 16 лет она неоднократно делала инъекции ботокса. Общие расходы на косметические процедуры составили около 50 тысяч фунтов стерлингов (более пяти миллионов рублей).

В период работы с принцессой Дианой Морган регулярно посещала Кенсингтонский дворец. Позднее к ее услугам прибегали голливудские звезды, в том числе Роберт Де Ниро и Ума Турман. Недавно 74-летняя экстрасенс зарегистрировалась на платформе OnlyFans в качестве секс-консультанта.

Ранее сообщалось, что жительница США Кристи Маккаммон справилась с зависимостью от сахара и сбросила 45 килограммов. Она живет без сладкого уже семь лет и даже на день рождения выбирает не кремовый торт, а фруктовый.

