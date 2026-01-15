Реклама

Женщина отказалась от одного продукта и похудела на 45 килограммов

В США женщина похудела на 45 килограммов благодаря отказу от сахара
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Myvisuals / Shutterstock / Fotodom

Жительница США Кристи Маккаммон справилась с зависимостью от сахара и сбросила 45 килограммов. Секретами похудения она поделилась с Need To Know.

Маккаммон рассказала, что ее главной проблемой была любовь к сладкому. Она потребляла по пять тысяч килокалорий в день и находила во вкусной еде утешение. Тем не менее постепенно Маккаммон начала понимать, что ее образ жизни слишком опасен для здоровья.

Женщина пробовала разные диеты и даже посещала спортзал, однако не видела никакого результата. Все изменилось в 2017 году, когда она полностью отказалась от сахара и подсластителей. Вместо сладостей Маккаммон стала есть фрукты, батат и творог. Это и помогло ей похудеть на 45 килограммов.

Так женщина живет уже семь лет и даже на день рождения выбирает не кремовый торт, а фруктовый. «Люди часто думают, что такой образ жизни ограничивает, но я хочу сказать вам, что лишний вес и одержимость едой ограничивают гораздо сильнее», — объяснила она.

Ранее сообщалось, что весившая 114 килограммов жительница британского графства Норфолк не смогла прокатиться на лошади и похудела на 39 килограммов. Теперь британка занимается спортом пять дней в неделю и каждый день пробегает по пять километров.

