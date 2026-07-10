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20:07, 10 июля 2026Из жизни

Россиянин нашел на берегу бутылку с посланием из 2000 года

Житель Калининграда нашел бутылку с посланием из 2000 года
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: VGV MEDIA / Shutterstock / Fotodom

Житель Калининграда нашел на Балтийской косе бутылку с посланием, которое пролежало в море 26 лет. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».

Бутылку в новогоднюю ночь 2000 года бросили с пирса десятилетняя Марта из Польши и ее друзья. В записке, которая была в нее вложена, они назвали свой возраст, указали адреса в Познани и городе Победзиска и попросили нашедшего связаться с ними.

Спустя 26 лет 50-летний Дмитрий Житник гулял с сыном по Балтийской косе и заметил на берегу запечатанную бутылку. Дома мужчина вытащил из нее свернутый листок с текстом на польском языке.

Знакомый поляк помог ему прочитать послание и вызвался съездить по указанным адресам. В Познани соседи подтвердили, что Марта живет там, и передали ей контакты Дмитрия Житника.

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Через несколько дней Марта перезвонила калининградцу. «Никто особо не верил, что письмо найдут, тем более через десятки лет», — призналась она. Сейчас ей 36 лет, она выучилась на психолога и растит двоих детей.

Марта отправила Дмитрию фотографию того дня, и теперь они общаются в мессенджерах. Мужчина планирует вернуть ей послание через польского знакомого. Кроме того, они пригласили друг друга в гости.

Ранее сообщалось, что житель Шотландии Майк Скотт нашел бутылку с посланием во время прогулки с собаками. Записка была написана на французском языке в августе 2024 года.

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