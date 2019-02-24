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Раскрыты детали будущих переговоров Путина и Нетаньяху

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приедет в Россию для встречи с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию в Сирии. Об этом в воскресенье, 24 февраля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь российского лидера подтвердил факт встречи Путина и Нетаньяху, уточнив, что она состоится в Москве 27 февраля.

Песков также положительно ответил на вопрос журналистов о том, будут ли в ходе переговоров обсуждаться вопросы сирийского урегулирования. «Безусловно», — ответил он.

21 февраля стало известно о том, что встреча Путина и Нетаньяху была переназначена. В канцелярии главы израильского правительства сообщили, что он собирается приехать в Россию для встречи с российским президентом через неделю.

Первоначально Нетаньяху и Путин должны были провести переговоры в российской столице 21 февраля. Они планировали обсудить как двустороннее сотрудничество, так и текущую ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе палестино-израильское урегулирование и обстановку в Сирии.

Однако 20 февраля стало известно об отмене встречи. Сообщалось, что такое решение премьер Израиля принял по политическим причинам: в преддверии апрельских выборов в стране партии начали формировать коалиции.

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