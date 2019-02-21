Отмененную встречу Нетаньяху и Путина переназначили

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собирается приехать в Россию для встречи с российским президентом Владимиром Путиным через неделю. Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства, передает РИА Новости.

«Нетаньяху встретится в Путиным в Москве 27 февраля», — отмечается в заявлении.

Первоначально Нетаньяху и Путин должны были провести переговоры в российской столице 21 февраля. Они планировали обсудить как двустороннее сотрудничество, так и текущую ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе палестино-израильское урегулирование и обстановку в Сирии.

Однако 20 февраля стало известно об отмене встречи. Сообщалось, что такое решение премьер Израиля принял по политическим причинам: в преддверии апрельских выборов в стране партии начали формировать коалиции.

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