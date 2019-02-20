Нетаньяху отменил встречу с Путиным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил поездку в Россию на встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на дипломатические источники.

Газета пишет, что вместо этого политики проведут телефонные переговоры. Позднее будет выбрана новая дата для личной встречи. Как отмечается, отмена визита связана с политической ситуацией в преддверии апрельских выборов.

The Jerusalem Post указывает, что поездка была отложена по соглашению обеих сторон.

Эту информацию подтвердил РИА Новости помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, визит был перенесен на несколько дней израильской стороной по политическим причинам. «У них к выборам [подготовка], поэтому визит перенесен на несколько дней», — отметил он.

Нетаньяху и Путин должны были встретиться в Москве 21 февраля. Они планировали обсудить как двустороннее сотрудничество, так и текущую ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе палестино-израильское урегулирование и обстановку в Сирии.

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