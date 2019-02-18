В Польше отменили визит в Израиль из-за «сотрудничества с нацистами»

Варшава отказывается от участия в саммите Вишеградской четверки в Иерусалиме из-за слов о сотрудничестве поляков с нацистами. Об этом заявил в понедельник, 18 февраля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает ТАСС.

«Я принял решение, что глава МИД не поедет на встречу», — сообщил премьер. Он назвал недопустимыми формулировки исполняющего обязанности министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца.

По его словам, страны Вишеградской группы понимаю позицию Варшавы. «Мы не можем согласиться на использование расистской риторики в дипломатии», — указал он, добавив, что для Польши вопрос исторической правды носит фундаментальное значение.

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Ранее Кац заявил, что поляки сотрудничали с нацистами, и «никто не пойдет на изменение подобной исторической правды», хотя в дипломатии всегда пытаются не обижать людей. «Как сказал [бывший премьер-министр] Ицхак Шамир — они впитывали антисемитизм с молоком матери», — заявил он.

До этого Моравецкий отменил свой визит в Иерусалим. Сообщалось, что вместо него мероприятие посетит министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

Это произошло после заявления главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху о сотрудничестве поляков с нацистами во время Второй мировой войны. В Израиле же указывали, что скандал начался из-за неправильно переведенных слов: Нетаньяху говорил о небольшом числе поляков, в то время как СМИ некорректно сообщили о всем польском народе.

Саммит группы Вишеградской четверки с участием премьер-министров Польши, Венгрии, Чехии и Словакии был запланирован в Иерусалиме на 19 февраля.

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