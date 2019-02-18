Польша захотела извинений от Израиля за «сотрудничество с нацистами»

Варшава окончательно откажется от участия в саммите Вышеградской четверки в Иерусалиме, если Израиль не принесет извинения за обвинения поляков антисемитизме. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает РИА Новости.

По его словам, власти ждут «соответствующей реакции на заслуживающие наказания расистские слова». В случае, если ее не будет, на встречу никто из политиков не поедет. Глава правительства добавил, что Польша «будет биться за историческую правду, за честь поляков, которые сражались с нацизмом с первого дня Второй мировой войны».

Ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что поляки сотрудничали с нацистами, и «никто не пойдет на изменение подобной исторической правды», хотя в дипломатии всегда пытаются не обижать людей. «Как сказал [бывший премьер-министр] Ицхак Шамир — они впитывали антисемитизм с молоком матери. Мы не можем приукрасить историю, и мы — те, кто хранит память холокоста, и продолжим делать это», — заявил он.

До этого Моравецкий отменил свой визит в Иерусалим. Сообщалось, что вместо него мероприятие посетит министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

Это произошло после заявления главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху о сотрудничестве поляков с нацистами во время Второй мировой войны. В Израиле же указывали, что скандал начался из-за неправильно переведенных слов: Нетаньяху говорил о небольшом количестве поляков, в то время как СМИ некорректно сообщили о всем польском народе, использовав при переводе на английский артикль «the».

Саммит группы Вышеградской четверки с участием премьер-министров Польши, Венгрии, Чехии и Словакии был запланирован в Иерусалиме на 19 февраля.

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