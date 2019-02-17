Премьер Польши отказался ехать в Израиль после слов Нетаньяху о Второй мировой

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отменил свой визит в Израиль после заявления главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху о сотрудничестве поляков с нацистами во время Второй мировой войны. Об этом в воскресенье, 17 февраля, сообщает Times of Israel.

Посольство Польши в Израиле подтвердило изданию, что Моравецкий не приедет на саммит с участием лидеров стран Вишеградской группы, который состоится 18-19 февраля в Иерусалиме. Вместо него мероприятие посетит министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. Моравецкий сообщил Нетаньяху об отмене своего визита по телефону, пишут польские СМИ.

Израиль будет «счастлив» принять на саммите Чапутовича, сказал Times of Israel высокопоставленный израильский дипломат. По его словам, власти еврейского государства полагают, что Моравецкий отменил свой визит из-за политического давления внутри Польши. «Мы понимаем, что и в Польше есть выборы», — сказал дипломат, выразив мнение, что саммит пройдет успешно.

На мероприятии ожидаются премьер-министры Чехии, Словакии и Венгрии.

Ранее Нетаньяху во время визита в Варшаву, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что поляки во время Второй мировой войны сотрудничали с нацистами. «Я знаю историю и не обеляю ее», — сказал политик. При этом премьер-министр добавил, что речь идет о небольшом количестве поляков. Позже, как пишет Times of Israel, некоторые СМИ некорректно сообщили о том, что Нетаньяху заявил о сотрудничестве всего польского народа с нацистами.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!