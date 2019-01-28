Поляк обвинил власти в чрезмерном внимании к убитым евреям

Польский активист-националист Петр Рыбак осудил власти Польши за пренебрежение жертвами холокоста среди этнических поляков. Об этом сообщает Wyborca.pl.

Мужчина вышел на протестную акцию возле концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (город Освенцим) 27 января в День памяти жертв холокоста. Он и около 50 человек его сподвижников выкрикивали обвинения в адрес властей. По мнению Рыбака, еврейским жертвам репрессий уделяется больше внимания.

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«Разве мы независимая страна? Нет! Настало время бороться с евреями и освободить от них Польшу!» — декламировал Рыбак. Как отмечает издание, полиция несколько раз пыталась остановить демонстрантов на пути к месту проведения акции. Один раз их задерживали.

В 2017 году мужчина стал известен после того, как разместил у входа в принадлежащий ему хостел объявление, что в нем не могут останавливаться «евреи, воры и предатели Польши».

Аушвиц-Биркенау — комплекс немецких концентрационных лагерей, располагавшийся в 1940-1945 годах около города Освенцима, в 60 километрах от Кракова. За пять лет там погибли более 1,4 миллиона человек, 1,1 миллиона из которых составляли евреи. Комплекс считается крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем смерти, одним из главных символов холокоста.

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