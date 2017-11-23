Польский хостел запретил вход евреям и приравнял их к ворам и предателям

Владелец хостела Dom Polski в Нижнесилезском воеводстве (Польша) Петр Рыбак разместил у входа своего заведения объявление, что в нем не могут останавливаться «евреи, воры и предатели Польши», сообщает РИА Новости.

Фото плаката, которое попало на карту Google Street View, вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях. Рыбак игнорирует требования убрать плакат, а власти города утверждают, что не имеют права это делать, поскольку хостел находится в частной собственности.

Петр Рыбак — один из лидеров вроцлавских националистов, в настоящее время он отбывает двухмесячный срок заключения за то, что во время демонстрации против иммигрантов он сжег марионетку, символизирующую еврея, а также публично произносил антисемитские лозунги, несмотря на то, что за эти деяния был осужден к тюремному заключению условно.

Ранее в ноябре мэр Венеции Луиджи Бруньяро назвал крохоборами британских туристов, которые пожаловались ему на слишком большой счет за морепродукты в ресторане. По словам политика, путешественникам стоило выучить итальянский и, возможно, даже некоторые слова из венецианского диалекта, чтобы избежать каких-либо инцидентов.