Мэр Венеции назвал прожорливых британцев крохоборами

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро назвал крохоборами британских туристов, которые пожаловались ему на слишком большой счет за морепродукты в ресторане. Об этом сообщает The Telegraph.

По словам политика, путешественникам стоило выучить итальянский и, возможно, даже некоторые слова из венецианского диалекта, чтобы избежать каких-либо инцидентов.

«Они съели целого лобстера, на тарелках ничего не осталось. Даже чаевых не оставили. Если вы уж приезжаете в Венецию, придется немного раскошелиться. Мы рады гостям, но они должны потратиться», — так Луиджи Бруньяро прокомментировал недовольство туристов.

7 ноября путешественник из Великобритании Люк Танг написал мэру Венеции письмо с жалобой, что в одном из ресторанов ему выставили счет на 526 евро за морепродукты, которые он не заказывал, а принесли их ему, воспользовавшись его незнанием итальянского языка. Однако управляющий заведения считает, что туристу подали только то, что он попросил, а в меню была «четко прописана» стоимость блюд.

The Telegraph отмечает, что когда похожий инцидент произошел в Риме, перед туристами извинились и даже предложили им возместить стоимость отдыха.

Весной мэр Венеции заявил, что намерен бороться с наплывом туристов. Он планирует установить специальные счетчики для подсчета зарубежных гостей, чтобы регулировать туристический поток.



