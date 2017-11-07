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Британцы поели в Венеции на 500 евро и пожаловались мэру

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Британский турист пожаловался мэру Венеции на счет в размере 526 евро в одном из городских ресторанов, сообщает The Telegraph.

Университетский преподаватель Люк Танг из Бирмингема рассказал в письме, что ему и его родителям в заведении недалеко от площади Сан-Марко принесли счет за морепродукты, многие из которых они не заказывали. Как полагает Танг, администрация ресторана воспользовалась его незнанием итальянского языка.

«Я не жду, что мне что-то возместят, но я хотел бы обратить ваше внимание на поведение бизнеса, которое может разрушить репутацию Венеции», — цитирует The Telegraph письмо Танга к мэру. Владелец заведения сказал, что британцам принесли только заказанные блюда, стоимость которых «четко прописана в меню».

По словам управляющего, если туристы увидели на столе то, чего не просили, им следовало сразу же отказаться от этой еды.

The Telegraph отмечает, что на TripAdvisor ресторану оставляют в основном негативные отзывы. Название заведения газета не приводит.

Как добавляет издание, в начале ноября японские туристы в Венеции пожаловались на необоснованно выставленный счет в 120 евро за тарелку спагетти с лобстером. Ресторан вернул им 40 процентов от чека.

Венеция весной 2017 года объявила о планах бороться со слишком большим количеством туристов. Для этого город решил установить на въездах специальные счетчики. Кроме того, власти решили запретить строительство отелей в историческом центре Венеции.

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