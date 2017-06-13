В Венеции запретят строительство отелей из-за наплыва туристов

Власти Венеции намерены запретить строительство отелей в историческом центре итальянского города из-за притока отдыхающих. Об этом пишет газета Daily Mail.

Кроме того, под запрет попадет переоборудование уже существующих зданий в объекты размещения. Администрация Венеции официально объявит об этих мерах в ближайшее время.

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Ограничения не коснутся районов города за пределами центра, а также сдачи в аренду жилья частными лицами с помощью сервисов наподобие Airbnb. По данным мэрии, в исторической части в настоящее время туристам предлагают порядка 25,4 тысячи номеров.

Администрация Венеции пошла на такой шаг, чтобы снизить поток путешественников в город. Каждый год населенный пункт посещают в среднем 30 миллионов зарубежных гостей. Местные жители устраивают акции протеста, недовольные наплывом гостей.

Исторический центр Венеции расположен на 118 островах в Адриатическом море. Сам город внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В конце января стало известно, что в Барселоне наложили аналогичный мораторий на возведение гостиниц. Ранее в том же месяце президент государства Палау в Тихом океане предложил строить только пятизвездочные отели, чтобы ограничить число бедных туристов в стране.