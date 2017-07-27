Для полуголых туристов в Венеции в разы подняли штрафы

Администрация Венеции в разы увеличила штрафы для туристов, нарушающих правила поведения в итальянском городе. Об этом сообщает портал «Италия по-русски».
Отныне отдыхающих будут штрафовать на 200 евро за прогулки по улицам Венеции с обнаженным торсом. Те, кто будут оставлять надписи на памятниках или разбрасывать мусор, заплатят 400 евро.
Отдыхающим, которые решат искупаться в венецианских каналах, придется расстаться с 450 евро. До недавнего времени штрафы за подобные нарушения не превышали средней суммы в 50 евро.
Власти Венеции также запустят в ближайшее время кампанию, призванную напомнить туристам о недопустимости нарушения местных правил, пишет газета The Independent. В рамках данного проекта предупреждения для путешественников начнут выкладывать в соцсетях, а в городе разместят плакаты с соответствующими надписями.
Информация будет публиковаться на 10 языках, в частности, на английском, китайском, арабском и корейском. Она будет включать в себя 12 правил поведения для отдыхающих, пояснила советник местной мэрии по туризму Паола Мар (Paola Mar). «Проблема в том, что Венецию воспринимают как пляж», — отметила она.
В апреле стало известно о планах администрации итальянского города ограничить турпоток. Для этой цели в населенном пункте решили установить приборы, которые будут подсчитывать зарубежных гостей.