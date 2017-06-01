Достопримечательности Флоренции начнут поливать водой для защиты от туристов

Власти Флоренции решили применить новые меры для борьбы с туристами, которые мусорят на улицах итальянского города. Об этом пишет газета The Guardian.
Ступеньки церквей и улицы исторического центра Флоренции, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, отныне начнут поливать водой из шлангов. Таким образом мэрия города хочет отпугнуть отдыхающих, которые любят перекусывать, сидя на тротуарах или на лестницах возле достопримечательностей, а затем оставляют после себя объедки.
«Мы ничего не имеем против туристов. Мы знаем, что они являются важным ресурсом для нашего города», — заявил градоначальник Дарио Нарделла (Dario Nardella). По его словам, у местной администрации есть претензии только к тем путешественникам, которые не уважают культурное наследие Флоренции и мусорят возле достопримечательностей.
В феврале во Флоренции туристам разрешили делать «цифровые граффити» в городском кафедральном соборе Санта Мария дель Фьоре в целях противодействия вандалам.