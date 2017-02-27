Туристам разрешили делать «цифровые граффити» в итальянском храме

Власти Флоренции предложили туристам размещать так называемые цифровые граффити в городском кафедральном соборе Санта Мария дель Фьоре. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает портал The Local.

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Посещающие храм в итальянском городе отдыхающие отныне могут делать надписи в планшетах, находящихся внутри собора. Для этого используется специальная программа, которая поможет выбрать подходящий фон для граффити, к примеру, кирпичную или каменную стену, а также нужный инструмент — шариковую ручку, баллончик с аэрозольной краской и так далее.

Администрация собора будет хранить оставленные посетителями послания как онлайн, так и в печатном виде. Таким образом во Флоренции хотят уменьшить число вандалов, делающих надписи на стенах собора.

В марте 2016 года аналогичное нововведение было внедрено в жизнь в колокольне, стоящей рядом с Санта Марией дель Фьоре. С того времени туристы разместили в планшетах более 18 тысяч «цифровых граффити».

В ноябре 2016 года неизвестные повредили один из главных символов Рима — скульптуру со слоном, датированную XVII веком.