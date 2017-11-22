Японцев арестовали за секс в отеле

Полиция Токио арестовала 31-летнего безработного гражданина по подозрению в нарушении закона о запрете проституции. Об этом сообщает Japan Today.

Согласно полицейской сводке, Такакио Арияма разместил в Twitter приглашение к участию в оргии в отеле высокого класса в Каганаве. Откликнувшимся мужчинам необходимо было заплатить за сексуальные утехи по 30 тысяч йен (15 тысяч рублей). Такую же сумму предложили согласившимся поучаствовать в мероприятии женщинам, а также обещали оплатить их расходы на дорогу до отеля.

Полиция арестовала Арияму и 11 других участников оргии. По результатам допроса выяснилось, что японец организовывал аналогичные мероприятия не менее восьми раз в месяц в дорогих гостиницах, причем занимался он этим с середины 2014 года. По словам Ариямы, этот бизнес принес ему до 60 миллионов йен (31,5 миллиона рублей).

Деятельность Такакио Ариямы была раскрыта, когда в середине сентября в полицию анонимно была направлена информация, что для организации оргий преступник использовал аккаунт в Twitter под логином Shinobu.