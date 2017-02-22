В Госдуме отреагировали на шведскую идею о перерыве на секс во время работы

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал предложение шведского политика о введении перерывов для секса на работе тотальным разгулом, сообщает в среду, 22 февраля, телеканал «360». По мнению парламентария, скандинавская страна идет по пути «самоуничтожения, как нации и государства».

«Эта ситуация иллюстрирует, к какому состоянию некогда великой страны и культуры может привести тотальный разгул социальных экспериментов и либеральных идеологий», — считает Милонов.

Как сообщает Inquirer, шведский политик Пер-Эрик Мускос (Per-Erik Muskos) высказал мнение, что европейские пары проводят вместе слишком мало времени, поэтому он выступил с предложением ввести часовой перерыв на работе, чтобы сотрудники могли успеть сходить домой и заняться сексом со своими партнерами.

«Секс полезен, об этом говорят многие исследования. Он помогает поддерживать здоровье и улучшить отношения между людьми. Кроме того, не исключено, что некоторые будут использовать этот перерыв не по назначению и, например, отправятся на прогулку», — резюмировал он.

С 2014 года в Японии и некоторых других азиатских странах пользуются особым успехом перерывы на сон во время рабочего дня. Эта практика помогает многим восстанавливать силы в удобное для них время, писали «Ведомости». Если работник японской компании уснул на совещании или за своим рабочим столом, считается, что человек много и усердно работал.