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«Все толкаются и огрызаются»

Россиянка в Японии проверила туалеты, оценила бомжей и закупилась носками

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Фото: Franck Robichon / EPA

Российский турист в Японии по-прежнему редкая птица — и далеко лететь, и сложно с визами, и, как уверены многие, очень дорого. Те же, кто добрался до Страны восходящего солнца, не всегда в состоянии внятно описать произошедшее там с ними — столь сильны бывают впечатления. Корреспондент «Ленты.ру» все же попыталась — и не без успеха.

Как всякий путешественник, все же добравшийся до Японии, пусть и на пару дней, я не могу не сделать наблюдений, обобщений и далеко идущих выводов. Вот они — в форме доступной пошаговой инструкции по пользованию Японией в мирных целях (disclaimer: мой опыт — частный случай и вполне может быть опровергнут наблюдениями других экспериментаторов).

1. Сперва о насущном. В Японии действительно повсюду (от метро — да, там есть туалеты, и они бесплатны — до ресторанов) множество высокоинтеллектуальных унитазов. Они подогревают сиденье, подмывают пользователя сзади и спереди, поют (точнее, стыдливо искусственно журчат, заглушая производимые пользователем звуки) и чуть ли не пляшут и не говорят в финале «аригато». Однако не падайте в обморок, если на провинциальном вокзале, в олдскульной раменной или в уютном домике около публичного парка в центре Токио вы обнаружите унитаз типа «модифицированное очко», над которым надо водружаться в позе спящего орла. Если вы в сибаритстве своем забыли, как выглядели удобства на Казанском вокзале в 1985 году или крашеный снаружи и посыпанный хлоркой внутри деревянный сортир на три очка в пионерлагере (либо и не можете помнить, ибо слишком молоды), — не переживайте. Загляните в соседнюю кабинку, наверняка там вас ждет конвенциональный толчок с подогревом, певуче журча от нетерпения вам услужить.

2. В Японии по-хорошему услужливы не только сантехнические устройства. Билетные кассиры, продавцы, официанты и прочие граждане с ресепшн будут старательно улыбаться вам и стараться понять, что вам нужно. У них такая работа. К сожалению, стараются они не всегда успешно: знание языков рецепционистом дорогого токийского отеля чуть не стоило мне и коллегам опоздания на аэропортовый шаттл. Да, разумеется, наши горничные в московском Four Seasons тоже не говорят по-английски, но молодежь на ресепшн объясняется свободно.

3. Кстати, о молодежи. Токийская молодежь тоже плохо говорит по-английски. Но мило старается: к нам в синтоистском храме подошли три школьницы лет четырнадцати и, очаровательно коверкая звуки языка Байрона и Джастина Бибера, втюхали самодельную отксеренную листовку про охрану природы. Это судя по картинкам — листовка была на японском, которого я, конечно, не знаю. И они знали, что я не знаю — иначе не мучились бы с английским.

4. Молодежь вообще специфическая. Как-то довелось наблюдать очередь из подростков и юношества длиной с три очереди в «Цветной» за коллабом adidas (или половину хвоста к мавзолею Ленина все в том же приснопамятном 1985-м). Причина такого собрания долго, почти все время, пока я шла вдоль очереди, оставалась мне неясна, но действительность опрокинула самые смелые предположения. Народ, в котором две трети было представителей сильного пола, собрался мирно и без оружия с целью попасть на закрытую распродажу псевдоковбойских дизайнерских побрякушек. Подчеркну — мирно: молодые люди даже не галдели и не били лиц счастливцам, проходившим по спискам вне очереди с предъявлением паспорта.

5. Кстати, о битье. На боях сумо фанаты, недовольные исходом состязания, конечно, не дерутся, но швыряют сиденья на арену. В силу специфики спорта это не пластиковые стулья, а традиционные квадратные подушки-дзабутоны. Если прилетит в лоб, ничего страшного не случится: легкие и тонкие ибо.

6. На сумо ходят болеть и швыряться дзабутонами не только мужики репродуктивного возраста, но и ветшайшие старцы и старушки лет под сто, а равно дети самых нежных лет в сопровождении бабушек помладше. Младенцев можно приносить хоть дюжинами: билеты, очень сами по себе дорогие, детям до 4 лет бесплатны. Места выкупаются огороженными низкими перильцами квадратами на четыре дзабутона: дед и бабка с товарищами болеют (не знаю, есть ли там легальный тотализатор, но, судя по азарту болеющих, должен быть), а рядом сладко спит невинное дитя. Также только в зале сумо я увидела женщину (пожилую даму) в кимоно, одетую так не по служебной надобности, а по вкусу. И не одну. Там же было полным-полно мужчин в хакама, гэта и таби. Тоже не униформа.

7. Над лотками в буфете дворца сумо-спорта (где на упаковке всех блюд нарисованы гарные сумоисты по полтора-два центнера весом — типа, как борец Иван Поддубный на пачке «Геркулеса») висит длинный плакат-схема с изображением приемов сумо: чтобы не скучать в очереди. Но главным потрясением для меня стал грузинский сумоист, должным образом раскормленный. Он, правда, свой бой продул. К слову, один из главных чемпионов в этом деле — гаваец.

8. Именно на сумо я единственный раз (кажется, в жизни) увидела вдупель пьяную женщину-японку моих лет, не зеленую молодежь. Пиво и сакэ там можно пить из жестяных банок и пластиковых чекушек невозбранно, и дамы моих лет пьют. А также отчаянно визжат и кричат, подбадривая своих фаворитов на арене: те, как всем известно, выступают нагими, в одних набедренных повязках, подчеркивающих ягодицы. А еще там разносят гречневый и прочий местный чай — как положено, в керамических чашках.

9. Да, гречневой каши там, естественно, нет, а лапша (рамен), сладости и чай из гречневой муки — есть. В олдскульной раменной можно купить стограммовый пакет дробленой гречки с красивой картинкой за 380 иен (200 рублей). Ага, смешно.

10. Еще мне ужасно смешно, и с каждым годом все смешнее, слушать критику московского метро. В сравнении с токийским, например, — смешно особенно. Конечно, с тех пор как (сравнительно недавно) японцы продублировали названия станций на английском, пользоваться им можно и без сопровождающих и предварительной подготовки. Однако схемы, прежде всего в смысле пересадок, понятней не стали. Пересадки доставляют особо: по каким-то (скорее всего, вполне объективным, вроде сейсмоопасности) причинам станции все очень неглубокого залегания, и спланировать их на разных глубинах с удобными короткими переходами, как у нас, видимо, было нельзя. Так что когда вы таки сообразите, куда вам нужно перейти, готовьтесь увидеть на плакате примечание: до линии такой-то — 650 метров. Без травелаторов, конечно.

11. Билеты в метро, как и во многих других странах, в Японии стоят по-разному в зависимости от длительности поездки. Минимум — 140 иен, около 70 рублей. Чаще 200 иен и более. Есть, правда, опции купонов и проездных. Вагоны вроде наших, шире английских и французских. Есть багажная полка для портфелей и рюкзаков, как в электричках.

12. Места в метро пожилым дамам, возможно, уступают, но я не замечала. Зато когда европеец рядом со мной встал, уступая место хорошенькой молодой японке, девушка сначала предложила сесть стоящему рядом с ней другому европейцу (тот деликатно отказался). Что это значило — традиционные ценности, восточное гостеприимство или демонстративный феминизм, мне неизвестно.

13. Только в токийском метро я наконец раскрыла свой потенциал и стала объектом ухаживаний пожилого местного джентльмена. Он был в белой рубашке, черном галстуке и черных брюках (так ходят, кажется, все клерки среднего звена, только длина рукавов колеблется по сезону) и слегка навеселе после рабочего дня. Там это не редкость, как и у нас. Джентльмен-сан делал мне комплименты при посредстве встроенного в смартфон переводчика с голоса. Скажет ему что-нибудь по-японски, а потом сует мне в лицо экранчик с английской фразой. Все очень мило, от России отличается только тем, что у нас мужик все же встал бы и усадил приглянувшуюся женщину, пусть и на 20 лет моложе себя.

14. На такси даже не пытайтесь: такса 40 иен (20 рублей) не за километр, а за 267, что ли, метров, набегает прилично. Плюс водители не говорят по-английски, адрес надо показывать в иероглифах или надеяться, что ваш японский верно поймут. Но сами по себе такси забавные: допотопные, примерно середины 1980-х, «тойоты», но в идеальном для такого возраста состоянии, и с непременными кружевными чехольчиками на подголовниках.

15. Вопреки распространенному мнению о «сохранении личного пространства», японцы вполне себе толкаются. А некоторые и огрызаются. Естественно, не при исполнении. Хотя реже, чем в России: у нас хамство в трамвае — национальный вид спорта и часть фольклора.

16. Кстати, есть в Токио и бомжи. Тоже около вокзалов и под эстакадами. Но чистенькие, и их никто не гоняет. Например, под мостом у нашего отеля, даром что дорогого, живет личность, ценящая комфорт и конфиденциальность: на окошке, аккуратно прорезанном в его жилой коробке из-под холодильника, есть бамбуковая рольшторка. Залез — опустил. А другой дедушка (на вид уже отошедший в лучший мир, но на самом деле нет) каждый вечер, что я его видела, укладывался строго на спину в узкую и длинную, как гроб без крышки, коробку. Под головой — традиционный жесткий подголовник, сверху — инновационное легкое стеганое одеяло, вроде альпинистского спальника.

17. Ни в одном аэропорту мира нет таких дешевых магнитиков. 150-200 рублей, в пересчете с инвалюты. Забыли в городе купить — не огорчайтесь. Не накручивают особо и на местном алкоголе, игрушках и футболках с надписями Samurai и Kamikaze: у уличного торговца на бойком месте те же 1200 иен, со скидкой — 1000. Сладкое местное в подарок тоже чуть дороже, чем в супере, — если вы такое сладкое вообще едите. Оно весьма на любителя — большей частью это плотное желе из разного сырья, включая сою, муку и картофель. Есть забавные примеры адаптированных транснациональных специалитетов, вроде Kit-Kat в шоколаде со вкусом и цветом зеленого чая.

18. О специалитетах. Если вам нужны брекеты для ногтей на ногах, предотвращающие их врастание, пластырь, заклеивающий рот спящего во избежание храпа, или средство (в коробочке с зеркальцем, как пудра) для макияжа скальпа под цвет волос (есть черное и темно-коричневое) — вам в Японию. Есть еще много всякого в таком роде, но это были незабываемые девайсы из каталога в кармане кресла скоростного поезда-синкансэна (весьма и весьма недешевого). Очень милы также магазины вроде «1000 мелочей»: бумажные фонарики, ластики в виде суши, штампы-подписи с иероглифами, косметика нереальных оттенков, пластиковые гребни для традиционной прически, брелочки, магнитики (за копейки), пластыри разного назначения (куда без них), носки-таби со смешными рисунками — и все дешевле грибов, как говорила моя прабабка.

19. Кстати, о носках. Даже жарким летом лучше носить их хотя бы в кармане. Разуваться придется часто. И в традиционном ресторане, и даже в традиционном зале обычной раменной. И в храме, само собой, и в гостях, если позовут. И в зале сумо, перед рассадкой по дзабутонам. И даже во время экскурсии на фабрику: там всем дают казенные тапочки системы «шлепанцы». Кстати, именно на фабрике я впервые если не с 1985, то с 1990 года точно увидела красочный санбюллетень — не на стене поликлиники.

20. И еще о ценах. Удивительно, но дешевле, чем в Москве, можно купить не только носки в супермаркете, но и носки в бутике Armani. Некоторые модные бренды и производители предметов роскоши держат в Японии умеренные цены. Например, серебряные украшения Tiffany & Co. стоят чуть ли не вдвое меньше, чем в ГУМе. Возможно, это связано с соотношением курсов рубля и иены, возможно, с чем-то еще. При этом Hermes серьезно дороже, чем в Париже.

Вера Вольфсон

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