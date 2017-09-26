У российских туристов резко вырос спрос на Японию

Число российских путешественников, побывавших в Японии в первой половине текущего года, резко увеличилось. Об этом говорится в пресс-релизе туристической ассоциации «Мир без границ», поступившем в «Ленту.ру» во вторник, 26 сентября.

Как заявил глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олег Сафонов, за январь-июнь 2017 года поток отдыхающих из РФ в Японию вырос на 40 процентов по сравнению с тем же периодом 2016-го. За этот же промежуток число японских путешественников в России увеличилось на 18 процентов.

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Сафонов спрогнозировал, что в 2018 году туробмен между двумя государствами возрастет до 220 тысяч человек, а в 2019-м — до 250 тысяч.

«С 1 января 2018 года по электронной визе можно будет въехать на Камчатку и Сахалин», — также напомнил Сафонов. Он отметил, что упрощение получения разрешения на въезд позитивно скажется на турпотоке из Японии в Россию.

Ранее стало известно, что количество выданных россиянам виз в эту азиатскую страну в январе 2017 года выросло на 56 процентов. В декабре 2016-го власти Японии облегчили режим въезда для путешественников из РФ.

