В гостях у гейши

При слове «гейша» воображение рисует европейцу редкую красотку, изощренную мастерицу в любовных делах, способную доставить мужчине невероятное наслаждение. Они, мол, нарасхват, их мало, и потому трудно найти. Но если повезет раздобыть секретный адресок, то путешествие в Японию станет чем-то совершенно особенным. И вообще такого секса, как в Японии, больше нет нигде в мире. «Лента.ру» разбиралась с подробностями.

Представление о том, что гейша это обыкновенная проститутка, только японская, появилось сразу после Второй мировой войны, когда страну наводнили оккупационные войска. Бравые американские солдаты, отправляясь в увольнение, постоянно охотились за выпивкой и сексуальными утехами. Не слишком образованные, не знавшие языка и не привыкшие погружаться в чужую культуру, зато молодые и переполненные тестостероном, они быстро превратили слово «гейша» в синоним девушки по вызову. Местные сутенеры им, понятное дело, не возражали.

Развлечение для путников

На самом деле все не совсем так. Или, точнее, совсем не так. Первые упоминания о гейшах относятся к XIV-XV векам. По-японски «гей» означает «искусство», а «ся» — «человек». Таким образом, гейша буквально означает «человек искусства». Так называли людей, которые развлекали гостей на банкетах. Изначально это были мужчины из незнатных самурайских семей.

После того как в самом начале XVII столетия сегун Токугава Иэясу объединил страну и перенес столицу из Киото в Эдо (нынешний Токио), он начал строить дороги — широкие и удобные для передвижения тракты. Первая и самая важная связала два главных города, отстоящих друг от друга на 500 с лишним километров. На ней через каждые тридцать километров были оборудованы станции, где можно было отдохнуть и переночевать. Очень быстро там возникли чайные дома. Чтобы повысить популярность своих заведений, владельцы стали нанимать на работу красивых и умных девушек. Крестьянки для этого не годились, но на рынке на тот момент оказалось много представительниц самурайских семей. До того как Токугава усмирил мятежные кланы, в междоусобицах погибло огромное количество самураев. Их жен, сестер и дочерей никто не собирался содержать. Чтобы выжить, женщины охотно устраивались в заведения на трактах.

В киотском квартале Гион до сих пор существует закрытое сословие гейш Фото: dietertimmerman

Благородные девушки, обученные хорошим манерам, способные поддержать разговор, умеющие танцевать и играть на музыкальных инструментах, быстро завоевали популярность. Теперь именно их стали называть гейшами. Иные дамы могли реально прославить свое заведение. В японских путеводителях XVII-XIX веков даже указывалось, в какие чайные дома непременно стоит заглянуть ради приятного досуга. При этом речь не шла о сексе. Гейши продавали свое искусство. За проститутками, коих тоже было немало, закрепился другой термин. Их звали девушками, которые накладывают рис.

Лучшие гейши, по общему мнению, работали на самой последней станции в Киото. Именно там вырос знаменитый чайный квартал Гион, где до сих пор существует закрытое сословие гейш.

Спарта по-японски

При Токугаве и его потомках в стране на 250 лет воцарился мир. Воинское сословие перестало сокращаться, и как следствие прекратился приток самураек в чайные дома. Чтобы сохраниться, корпорация гейш, спрос на которых был по-прежнему огромным, выработала жесткие правила внутреннего воспроизводства.

Опытная старая гейша становилась мамой-сан, а в подчинении у нее находилось несколько старших и младших «сестер», которых та учила профессии. Красивых и перспективных девочек в возрасте от 5 до 9 лет теперь выкупали у крестьян и рыбаков. Для всех участников процесса это оказалось идеальным решением. В крестьянских семьях было не принято предохраняться, детей рождалось много, но еды хватало не всем. Поэтому вплоть до эпохи Мейдзи в Японии существовал обычай «прореживания», когда от лишних ртов, особенно от девочек, целенаправленно избавлялись.

Благородные девушки, обученные хорошим манерам, способные поддержать разговор, умеющие танцевать и играть на музыкальных инструментах, пользовались огромной популярностью Изображение: Mary Evans Picture Library / Globallookpress.com

Для простолюдинки стать гейшей означало вытащить счастливый билет. Но жизнь в чайных домах была довольно суровой — строжайшая дисциплина, изнурительные тренировки, отсутствие личной свободы. Все «сестры» находились на полном обеспечении мамы-сан. Она их кормила, одевала (кстати, кимоно стоило баснословных денег) и учила всему. Если девочка не оправдывала ожиданий, ее прогоняли, и дальнейшая участь ее была незавидной. Если она не умирала от голода под забором, то неизбежно становилась проституткой. Вернуться в свою семью она уже не могла.

На протяжении нескольких десятилетий каждая «сестра» должна была отработать все, что потратила на нее мама-сан. Но спрос на услуги гейш был огромен, и платили за это хорошо. Пригласить их на ужин могли себе позволить лишь богатые и знатные феодалы, которые за приятным времяпрепровождением решали свои деловые и политические вопросы. Именно тогда сформировалось очень важное для корпоративной культуры гейш правило — ни при каких условиях не рассказывать, что происходило на банкете. Принцип этот свято соблюдается и поныне. Ну, почти…

Когда младшей «сестре» исполнялось 13 лет, мама-сан могла продать ее девственность богатому меценату. Опять же речь не шла о разовом сексе. Патрон платил внушительную сумму владелице чайного дома, чтобы покрыть ее расходы, и впоследствии брал гейшу на полное обеспечение. То же касалось и взрослых «сестер». Выкупленная гейша обретала статус любовницы, получала хороший дом и солидное содержание, была вхожа в круги политической и военной элиты.

Добро пожаловать в XXI век

Сегодня гейшами становятся девушки в возрасте 15-16 лет. Они приходят в чайный дом, предварительно получив согласие от родителей. Правила жизни в корпорации уже не столь строги, но и легкими их тоже не назовешь. Девушки соблюдают жесткий режим, ежедневно репетируют, учатся манерам, осваивают музыкальные инструменты, изучают традиционные танцы, исполнение которых требует невероятной выносливости. Им запрещено пользоваться компьютерами, а до 25 лет нельзя иметь даже мобильного телефона. Раз в неделю девушки делают замысловатые прически. Чтобы не нарушить укладку, они спят полулежа, положив голову на специальную деревянную подставку. То еще удовольствие. Но игра определенно стоит свеч.

В чайный дом со стороны не попасть, сколько бы денег вы ни предлагали. Вход возможен только по рекомендации кого-то, кто уже там принят. Японцы выше всего ценят пожилых гейш, иностранцы — тех, что помоложе, пусть и не достигших вершин мастерства.

Чайный дом практически недоступен для туристов, поэтому гейш по предварительной договоренности приглашают в ресторан Фото: Lucas Vallecillos / Exclusivepix media / East News

Поскольку чайный дом практически недоступен для туристов, гейш по предварительной договоренности зовут в ресторан. Обычно приглашают сразу трех мастериц — очень опытную старшую «сестру», ее младшую подопечную и девушку-музыканта. Специальный обед обойдется примерно в 150 долларов на человека, причем за алкоголь платишь отдельно. Иностранцу неизбежно понадобится переводчик, ибо «сестры» почти не говорят по-английски, зато могут изъясняться на киотском диалекте. Смело прибавляйте еще полторы сотни за перевод и еще столько же за еду, ибо иначе переводчик не работает. Наконец, за двухчасовое общение с гейшей, независимо от ее возраста и опыта, придется выложить еще 600 долларов. Итого на круг набегает весьма внушительная сумма. При этом никакого секса, только приятная беседа, музыка и танцы. За один вечер каждая гейша посещает несколько банкетов. Это реально тяжелая работа, зато в месяц она зарабатывает до 5 до 10 тысяч долларов.

Сегодня гейши есть в Киото, Токио, Канадзаве и некоторых других городах. Самая большая корпорация, насчитывающая около 200 мастериц и еще порядка 80 учениц, расположена в Киото. В Токио их около 250-ти, а в Канадзаве всего 40 с небольшим. В остальных местах и того меньше — от 4 до 12 человек. А ведь каких-то сто лет назад по всей стране их насчитывалось больше 80 тысяч. Кстати, в Токио нет чайных домов, все девушки живут в своих квартирах и просто приходят на ужин. При условии, что с ними повезет связаться, удастся договориться (для этого еще нужно найти правильного посредника!), а в их плотном графике найдется свободное окошко.

На заметку: В разных частях Японии при термальных источниках, популярных у туристов, имеются так называемые ассоциации гейш. Но это не должно вводить в заблуждение. По сути, речь идет о самых обычных хостес в кимоно, которые за дополнительную плату не прочь оказать интимные услуги.

Годам к сорока «сестра» обычно отбивает вложенные в нее деньги и в принципе может покинуть чайный дом, чтобы открыть свое дело. Иные мастерицы умудряются делать блестящую карьеру и зарабатывать до 100 тысяч долларов в месяц. Но, разумеется, не все. Сохраняется и практика выкупа гейши у мамы-сан. Поэтому, как и в стародавние времена, иные влиятельные персоны могут позволить себе иметь таких исключительных любовниц. Наконец, гейше не возбраняется выйти замуж, но тогда она теряет право на профессию. Поэтому современные гейши предпочитают не сковывать себя узами брака.

Сегодня гейши есть в Киото, Токио, Канадзаве и некоторых других городах Фото: Rosseforp / Globallookpress.com 1 /2

Сохраняется и золотое правило молчания. В новейшей истории оно было нарушено лишь однажды, но серьезно испортило репутацию всей индустрии. Провинившейся оказалась… гейша-американка, обмолвившаяся в интервью о том, как она отработала банкет одной очень известной японской корпорации. В последние десятилетия прошлого века на работу в чайные дома стали принимать иностранок. Но после разразившегося скандала с этой практикой незамедлительно покончили.

Всерьез и надолго

Гейши — существенный элемент современной японской культуры, которая, несмотря на полуторавековую вестернизацию, все еще привержена традиции. Но глядя на все это со стороны, трудно отделаться от ощущения, что имеешь дело с сублимацией. В традиционном обществе, имеющем вдобавок островную специфику, сексуальная жизнь исторически подвергалась жесткой регламентации. Но поразительным образом сексуальные барьеры существуют и в современной Японии, хотя природа их иная.

За последние десятилетия многие японки выбирают не семью, как раньше, но карьеру. Они добились финансовой самостоятельности, начали путешествовать, поздно выходят замуж, поздно рожают детей, если вообще рожают.

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Японские мужчины, которые всегда доминировали в обществе, оказавшись в непривычном для себя положении, растерялись. Гендерный маятник качнулся в другую сторону. Теперь женщины решают, с кем встречаться, как часто это делать, да и делать ли вообще. После первого свидания они запросто могут дать ухажеру от ворот поворот. А для мужчины это становится тяжелейшей психологической травмой. Он остро ощущает, что больше не лидер и вдобавок «теряет лицо».

Внутренне опасаясь этого, многие избегают знакомств, предпочитая проводить время за работой в офисе или коротать его с однополыми друзьями, а то и вовсе в одиночестве. По статистике до 20 процентов мужчин в возрасте до 24 лет остаются девственниками. Многие разучились знакомиться. При том, что ценность семьи в Японии не только не оспаривается, но сохраняет высокую значимость.

Кто-то ищет выход из положения в посещении так называемых вечеринок знакомств, куда люди приходят с конкретным желанием найти партнера. Если не для брака, то хотя бы для продолжительных отношений. Спрос на такие услуги столь велик, что просто так попасть туда невозможно. Сначала надо вступить в клуб, сдав кучу анкет и уплатив внушительный сбор в размере от 700 до 2200 долларов. К этому добавляется ежемесячная плата от 100 до 300 долларов. За посещение каждой вечеринки участники платят отдельно. При том, что результат не гарантирован. Ну а если все закончится благополучно и члены клуба найдут свою половинку, клуб получает еще около 2000 долларов комиссионных. Казалось бы, гораздо легче, быстрее и дешевле отправиться в какой-нибудь бар, где всегда полно свободных девушек. Ан нет.

Порочные связи

А что же секс? Да-да, тот самый — впечатляющий и без обязательств? За этим отправляются в другое место, но опять же лишь те счастливчики, у которых есть деньги. Проституция в Японии официально запрещена с 1947 года, но местные жрицы любви и их покровители нашли возможность заниматься своим ремеслом, не нарушая закон. Дело в том, что проституцией в Стране восходящего солнца считается оплачиваемый секс с проникновением. На все остальное власти закрывают глаза.

В токийском квартале Кабукичо найдутся заведения на любой вкус и кошелек Фото: Thomas Peter / Reuters

Это породило огромное количество массажных («розовых») салонов, фасады которых украшены весьма недвусмысленными картинками. Да и девушки у входа доходчиво объяснят, что к чему. Существует еще и так называемая «доставка здоровья на дом» - все то же самое, только приходят к вам.

Массаж делают всеми возможными способами и частями тела, зачастую в мыльной ванне, доводя клиента до оргазма столько раз, насколько у того хватит сил в пределах пары часов. Цена вопроса от 60 до 150 долларов за сеанс. Таких заведений полным-полно в каждом крупном городе. В Токио они сконцентрированы в квартале Кабукичо в восточном Синдзюку, аккурат по соседству с огромным железнодорожным хабом, через который ежедневно проходит 4 миллиона человек. Однако следует помнить, что многие местные заведения держат якудза. Поэтому беспечному иностранцу там небезопасно. За незаказанное пиво запросто могут выкатить счет в 500 баксов, а за отказ в оплате — изрядно потрепать.

Но пределом желаний одиноких японских мужчин являются так называемые «мыльные земли», где сеанс обойдется уже в 300 баксов, а для иностранцев раза в три дороже. Эти заведения чем-то напоминают турецкие бани, только с девушками. Апофеозом визита является «борьба» на надувном матрасе, щедро намазанном маслом. На нем практически невозможно удержаться, поэтому приходится предпринимать сверхусилия. В приватных беседах с корреспондентом «Ленты.ру» очевидцы не раз признавались, что в ходе такой «схватки» испытывали самое сильное сексуальное потрясение в жизни. «Мыльные земли» — самые настоящие публичные дома. Но они платят налоги, и, конечно, в них есть ванны, поэтому их не проверяют…