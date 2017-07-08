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Уже не торт

Японцы хотят жениться, но не делают этого

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Фото: Itsuo Inouye / AP

Менее чем полвека назад засидевшихся в девках японок сравнивали с рождественским тортом. В новом тысячелетии — с новогодней лапшой. Переход от одной гастрономической метафоры к другой обусловлен изменением возраста, после которого незамужняя японка практически теряет шансы выйти замуж. За этими сексистскими шутками кроется серьезнейшая проблема: количество браков в Стране восходящего солнца снижается, соответственно, уменьшается и рождаемость. Такое положение вещей вызывает озабоченность премьер-министра Синдзо Абэ, объявившего улучшение демографических показателей частью «абэномики» — политики, нацеленной на оживление стагнирующей экономики государства. Ситуация выглядит тем более странной, если учесть, что подавляющее большинство японок и японцев мечтают о браке и считают создание семьи главной жизненной целью.

Зимняя вишня на рождественском торте

25 декабря Япония вместе с другими странами западного мира встречает Рождество. Накануне в магазины и лавки завозят особые рождественские торты, порой довольно прихотливых форм. Но, как карета Золушки, после полуночи эти кондитерские изделия теряют ценность. Столь обвальное падение привлекательности товара породило выражение, которым стали обозначать японок, не успевших выйти замуж до 26 лет. Аналогия проста: 24 года — все хорошо, 25 — самое время для замужества, 26 — последний шанс, «товар» отдадут за полцены, 27 лет — надеяться уже, в общем-то, не на что.

Девиц на выданье сравнивали с рождественским тортом в Японии с 1970-х. Однако теперь ситуация изменилась: средний возраст, в котором заключаются браки, увеличился на 4,2 года для мужчин и на 5,2 года для женщин. В 2010-м этот показатель составлял 31,1 года для японцев и 29,4 года для японок.

В результате женщинам вышло послабление. Сегодня 26 лет уже не приговор. А местные острословы придумали новую шутку, заменив «рождественский торт» «новогодней лапшой». Гречневая лапша собу на японском праздничном столе играет ту же роль, что и салат оливье в российском новогоднем застолье. Конечно, 1 января можно допить выдохшееся за ночь шампанское и доесть заветрившийся салат, но удовольствия от этого получаешь несравнимо меньше, чем 31 декабря, когда все было свежим. Точно так же и с новогодней лапшой. Ну и, как полагают японцы, с женщинами старше 31 года.

Лучше позже, чем никогда

Однако, похоже, вскоре и шутки про лапшу утратят актуальность. Планка приемлемого для брака возраста продолжает смещаться. Более того, если в 1970-м лишь менее 5 процентов японцев и японок к 50 годам ни разу не были женаты/замужем, то в 2010-м этот показатель достиг отметки в 20 процентов для мужчин и 11 процентов для женщин. А в 2015-м (это на сегодняшний день самые свежие данные) уже 23,37 процента 50-летних японцев и 14,06 процента японок сообщили, что никогда не состояли в браке.

Нельзя сказать, что эта тенденция уникальна. Подобное происходит практически во всех развитых странах Запада. Но не Азии. Например, Южная Корея — государство экономически развитое и по многим параметрам сопоставимое с Японией. Однако в Корее лишь 4 процента женщин в возрасте 50 лет ни разу не бывали замужем.

Возможно, вестернизированная Япония движется по тому же пути, что Америка и Европа — то есть граждане этой страны создают семьи, но отношения не регистрируют? Статистика это предположение опровергает: лишь 1,6 процента японских пар сожительствуют, не оформляя союз официально. Соответственно, в Японии всего 2 процента детей рождаются вне брака, тогда как в Британии и США — свыше 40 процентов.

При всем при этом, как бы странно это ни звучало, 86 процентов мужчин и 89 процентов женщин в Японии мечтают рано или поздно вступить в брак. А 80 процентов холостых и незамужних японских респондентов утверждают, что создание семьи — главная цель жизни. Иначе говоря, большинство японцев высоко ценят брак, хотя возраст, в котором создаются семьи, постоянно увеличивается.

Цена вопроса

Причины, по которым японки откладывают замужество, примерно те же, что и у женщин из США и Европы. Современные японки хорошо образованы, увлечены карьерой и менее финансово зависимы от мужчин. Но есть и специфические японские нюансы. Например, по традиции, которая все еще очень сильна, временной промежуток между свадьбой и рождением ребенка не должен быть большим. Соответственно, женщина, считающая, что пока не готова к материнству, не спешит вступать в брак. Еще одна проблема: брак обычно ставит крест на карьере. Опять же в силу традиции японские домашние обязанности делятся в семье неравномерно, проще говоря, мужчины мало помогают женщинам вести хозяйство и ухаживать за детьми. Совмещать полный рабочий день с поддержанием порядка в доме мало кому под силу. К тому же мужья зачастую прямым текстом вскоре после свадьбы просят жену уволиться, а работодатели не склонны нанимать женщин с несовершеннолетними детьми. «Вы превращаетесь в домохозяйку без собственного источника доходов. Для таких женщин, как я, это неприемлемо», — говорит сотрудница банка Эри Томита.

Обратная сторона этой медали: если уж брак означает для японок конец карьеры и, как следствие, снижение финансовой состоятельности, они хотят, чтобы муж мог с лихвой компенсировать им эту потерю. Мужчины это понимают. Но для значительной части молодых японцев, еще не добившихся серьезных деловых успехов и высоких доходов, это означает откладывание свадьбы на неопределенный срок. Еще острее эта проблема стоит для тех, кто работает на полставки или занят временно (а таковых в Японии 40 процентов от общего числа трудящихся).

Впрочем, и наличие постоянной хорошо оплачиваемой работы — условие необходимое, но недостаточное. Чем выше японец взбирается по карьерной лестнице, получая прибавки к жалованью, тем больше времени и сил у него уходит на выполнение служебных обязанностей.

«Чем старше я становлюсь, тем более загружен и тем меньше у меня шансов встретить "ту самую", — признается 41-летний специалист по медиа и коммуникациям Бат Ватанабэ. — Я сделал карьеру, которой вполне доволен, но жалею, что не женился, когда был моложе».

Иногда говори «никогда»

Проблему отсутствия свободного времени, необходимого для свиданий и романтических знакомств, японцы пытаются решить по-разному. Некоторые ищут будущего супруга, не отходя от рабочего места. Образцом для них служит история киноактрисы Маки Хорикиты, вышедшей замуж за коллегу Кодзи Ямамото спустя всего месяц после того, как они начали встречаться. Точно так же, как и эта звездная пара, многие граждане Страны восходящего солнца заключают браки со своими друзьями и сослуживцами, поскольку это избавляет их от необходимости тратить время и деньги на свидания. Более того, существует мнение, что свадьба без предваряющего ее длительного периода совместных ужинов, походов в кино и тому подобного лучше и честнее, поскольку пара сразу переходит к сути, не размениваясь на пустяки. Тут все же надо сказать: «свадьба без свиданий» (kosai zero nichikon) — явление в Японии хотя и не редкое, но все же не массовое.

Другой способ, чисто японский, решить проблему поиска будущего супруга — отказаться от этой затеи вообще. Некоторым россиянам знакомы такие японские термины, как «отаку» и «хикикомори». Отаку — это люди, крайне чем-то увлеченные (обычно это компьютерные игры или аниме) и ради этой страсти отказывающиеся от социализации. Хикикомори — те, кто полностью изолировал себя от мира (зачастую, они не выходят даже за пределы своей комнаты). Разумеется, и отаку, и особенно хикикомори мало заинтересованы в поиске невест и женихов.

Но есть еще и такой феномен, как «паразитирующие холостяки» — взрослые люди, продолжающие жить с родителями, причем у них на иждивении. Учитывая значимость финансовой состоятельности потенциального супруга для японок, перспектива вступления в брак для «паразитирующих холостяков» весьма туманна. Впрочем, по словам социолога Масахиро Ямады, автора термина «паразитирующий холостяк», невозможность найти невесту — не главная проблема для интересующей его группы граждан. «Меня беспокоит то, что будет с этими людьми, когда их родители умрут», — говорит Ямада.

Демографическая бомба

Постепенное смещение вверх возраста замужества имеет одно крайне неприятное для всей страны следствие. Япония — мировой лидер в «старении населения». Тенденция такова: пенсионеров все больше, а детей рождается все меньше. И выхода из этой ситуации не просматривается. Истинность, кажущегося аксиомой для американки или гражданки европейской страны утверждения «ребенка желательно родить до 30 лет», для японки не очевидна. В качестве иллюстрации этого тезиса Japan Times приводит историю женщины по имени Амано. До 32 лет она занималась карьерой, но когда решила, что пора рожать, столкнулась с трудностями физиологического характера. Первые две беременности оказались неудачными. В итоге родить Амано удалось, лишь когда ей было уже под 40. Она была физически и эмоционально измотана. От мечты завести второго ребенка после этого отказалась. Стоит добавить, что средний возраст, в котором японки рожают второго ребенка, — 24 года. Понятно, что, если большинство браков заключается после 30, то два ребенка в семье — огромная редкость.

Положение усугубляется тем, что из-за сокращения количества рабочих рук японские компании все охотнее нанимают женщин. Но, как уже было сказано, у японцев принято, что сразу за браком следует рождение ребенка, а материнство считается плохо совместимым с трудовой деятельностью. В итоге возникает порочный круг: меньше детей — больше женщин в офисах, больше женщин в офисах — меньше детей, и так далее.

Правительство знает об этой проблеме и ее экономических последствиях (если пенсионеров все больше, а молодых все меньше, то нагрузка на них увеличивается). Премьер-министр Синдзо Абэ еще в 2015-м провозгласил стимулирование деторождения государственным приоритетом, непосредственно связанным с развитием экономики. По его задумке, суммарный коэффициент рождаемости должен увеличиться с 1,4 до 1,8 ребенка. Задача крайне амбициозная, поскольку до сих пор подобный рывок удавалось сделать только Дании и Швеции. Ради реализации этого плана власти не только обещали облегчить жизнь молодым матерям, но и, например, финансировать мероприятия в маленьких городах, где мужчины и женщины могли бы заводить романтические знакомства.

Судить о том, принесут ли эти меры нужный результат, пока рано. Однако у многих экспертов часть этих мер вызывает скепсис. Так, социолог Кейсуке Накасима считает утопией намерение добиться от руководителей компаний более лояльного отношения к беременным и молодым матерям. По его словам, во главе предприятий почти всегда находятся мужчины в возрасте, не готовые принять новые правила. Выплаты декретных денег или полноценной зарплаты работающей матери они расценивают как ненужную финансовую нагрузку, ухудшающую положение компании на рынке. «Они не считают это инвестициями в будущее и не видят в этом способ привлечь лучшие кадры», — констатирует Наксима.

Артем А. Кобзев

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