Слетавшие на Курилы без виз японцы вернулись домой

Группа из 70 японцев, которые отправились первым авиарейсом на южные Курилы для посещения могил своих предков, вернулась на Хоккайдо. Об этом в воскресенье, 24 сентября, сообщил РИА Новости представитель так называемой «Ассоциации мер по вопросу северных территорий» Кэйхико Мияхара.

«Самолет приземлился. Все вернулись обратно, все в порядке. Хотя немного устали», — сказал Мияхара.

Отвечая на вопрос о том, планируется ли использовать авиасообщение при организации поездки следующей группы бывших жителей южных Курил, Мияхара ответил: «Посмотрим».

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Первый чартерный рейс российской авиакомпании «Аврора» из японского аэропорта Накасибэцу вылетел на южные Курилы в субботу, 23 сентября, и должен был вернуться в Японию в тот же день. Сначала самолет прибыл на Кунашир, где высадил часть пассажиров, а затем отправился на Итуруп. На обратном пути из-за плохой погоды забрать пассажиров с Кунашира самолет не смог и был перенаправлен в Южно-Сахалинск. В итоге обратный рейс пришлось перенести на воскресенье.

Ранее подобные поездки требовали долгих согласований. В апреле этого года во время визита японского премьера Синдзо Абэ в Москву были достигнуты договоренности о возможности посещения остров без виз самолетом. Первый рейс должен был отправиться еще летом, но был отменен из-за плохой погоды в аэропорту прибытия.