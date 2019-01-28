Делегация из России пожаловалась на плохое место в Освенциме

Делегацию из России посадили на последние ряды во время акции памяти в честь освобождения концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау) в Польше. На это обратила внимание на своей странице в Facebook член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева.

По ее словам, церемония прошла в помещении самой большой газовой камеры, в которой уничтожались узники во время Второй мировой войны. На ней присутствовали делегации разных стран. «Российскую посадили на самые последние ряды. Стране-освободительнице показали ее место?» — отметила Меркачева.

В комментариях разгорелся спор. Некоторые пользователи указали, что российским представителям нужно было просто уйти, другие же отметили, что церемония посвящена памяти погибших, а на первом ряду сидели евреи. Третьи сочли, что подобные вопросы не слишком важны: «Мне кажется, здесь вообще нужно стоять. Стоять, скорбеть и думать».

Меркачевой также рассказали, что в 2015 году ситуация была аналогичная. Тогда на задних рядах сидела делегация, в которую входил в том числе статс-секретарь Минобороны России, и также никто не выступал на русском языке.

Аушвиц-Биркенау — комплекс немецких концентрационных лагерей, располагавшийся в 1940-1945 годах около города Освенцима, в 60 километрах от Кракова. За пять лет там погибли более 1,4 миллиона человек, 1,1 миллиона из которых составляли евреи. Комплекс считается крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем смерти, одним из главных символов холокоста.

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