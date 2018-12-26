Бывший президент Польши укорил себя из-за России

Бывший президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира 1983 года Лех Валенса винит себя за то, что в свое время не наладил отношения с Россией. Об этом он рассказал РИА Новости.

Бывший лидер заявил, что несмотря на хорошие отношения с тогдашним президентом России Борисом Ельциным, он не исполнил своего замысла. «У меня были такие планы, и с ним это получилось бы. Это [Ельцин] был открытый человек. И у нас действительно были бы другие отношения, потому что у нас должны быть хорошие отношения», — поведал он.

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Валенса также отметил, что на ссоре двух зарабатывает третий, и это должны понимать и те и другие. По словам бывшего политика, он сожалеет, что оставил российский вопрос на второй президентский срок, потому что для нормализации отношений с Москвой ему не хватило времени. «У меня было слишком много проблем, и я это оставил на второй срок, но проиграл выборы, — вспомнил он. — Концепция разрушилась, я не получил второго срока, хотя был уверен, что получу. Из-за уверенности я и проиграл».

Лех Валенса был президентом Польши с 1990 по 1995 год. В 2017 году власти Польши обвинили его в даче ложных показаний относительно сотрудничества со спецслужбами страны. Бывшего польского лидера не раз обвиняли в сотрудничестве со спецслужбами, первые подозрения появились еще в 1990-х годах.

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