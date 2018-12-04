Польша оказалась бастионом защиты от России

Польша крайне важна для глобальной стратегии американского президента Дональда Трампа. Об этом посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер рассказала в интервью Rzeczpospolita.

По ее словам, «Польша в этом регионе является своего рода бастионом защиты от российской агрессии». Дипломат указала, что Варшава должна оставаться фундаментом стабильности, поскольку Москва не откажется от различного рода провокаций.

«Мы должны опасаться экспансивных, агрессивных государств (...). И поскольку мы входим в НАТО, сильная Польша — это также более безопасные США», — сказала Мосбахер.

Посол также рассказала, что Вашингтон намерен оказывать поддержку инициативе «Троеморье» — объединению стран, расположенных у берегов Балтийского, Черного и Адриатического морей. По ее словам, «чем сильнее проект, тем лучше он сможет противостоять угрозам в регионе, безусловно, связанным с Россией», а это, в свою очередь, также отразится на США.

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В ноябре Госдепартамент США одобрил проект продажи вооружения Польше на 655 миллионов долларов.

В середине сентября президент Польши Анджей Дуда призвал Вашингтон направить в республику больше американских войск. Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом рассматривает возможность размещения в Польше постоянной американской базы. Базу предложили назвать «Форт Трамп», польские власти готовы потратить на ее создание миллиарды долларов. В ответ на это Россия пригрозила принять меры, чтобы нейтрализовать угрозу.

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