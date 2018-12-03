Страну без выхода к морю призвали защитить Арктику от России

Чехии стоит увеличить оборонные расходы, чтобы противостоять России в Арктике. Об этом говорится в докладе бывшего замглавы американского посольства в Праге Мэри Томпсон-Джонс, передает RT.

По ее мнению, Россия сильнее других стран «охвачена идеей собственного арктического наследия», а поэтому активно милитаризирует регион. В документе отмечается, что Чехии «следует вместе со странами Крайнего Севера и Арктики, также состоящими в НАТО, противодействовать российской агрессии».

Делать это нужно неморскими средствами — «при помощи сухопутных и военно-воздушных сил», указывает дипломат. Праге она предлагает увеличить военные расходы и стать наблюдателем в Арктическом совете.

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Томпсон-Джонс также считает необходимым отслеживать иностранные инвестиции России и Китая, чтобы убедиться в их безопасности «для стратегических целей стран Запада». Кроме того, дипломат пишет об угрозах, которые исходят со стороны Москвы для приарктических и балтийских стран. «Швеция, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва часто испытывают напряжение из-за деятельности российских вооруженных сил вблизи или в пределах их территориальных вод», — утверждает она.

Как отметили опрошенные RT эксперты, США пытаются любыми средствами заставить союзников инвестировать в оборону. России же необходимо иметь план развития Арктики, учитывая потенциал региона.

В ноябре президент Владимир Путин отметил важность Арктики для России и заявил об укреплении присутствия страны в регионе. По его словам, там реализуются научно-исследовательские инициативы, масштабные программы по его освоению, а также амбициозные инфраструктурные проекты.

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