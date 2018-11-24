Россию посчитали угрозой для Евросоюза

Россия опасна для Евросоюза, поскольку она распространяет дезинформацию и использует «гибридные угрозы». Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек, передает Radio Praha.

Он отметил, что сообщения чешской разведывательной службы об угрозе, которую несет Москва, следует воспринимать очень серьезно. При этом министр не уточнил, в чем заключается опасность России.

По мнению Петршичка, Чехия должна эффективно противостоять угрозам, а не сидеть сложа руки.

Ранее британский генерал Марк Карлтон-Смит заявил, что считает Россию опаснее террористических группировок. По его мнению, Москва не только создает военную угрозу, но и стремится подорвать влияние Запада, развивая новые боевые возможности в нетрадиционных областях, таких как космос и кибертехнологии.

23 ноября хакерская группировка Anonymous опубликовала документы британского аналитического центра Integrity Initiative, посвященные борьбе с российской пропагандой и дезинформацией. В качестве примеров дезинформации со стороны России в инструкции приводится поведение российских СМИ после гибели малайзийского «Боинга» над Донбассом, применение химического оружия в Сирии и отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери, а также освещение в СМИ присоединения Крыма в 2014 году.

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