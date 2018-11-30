Россия ограничит движение иностранных кораблей по Северному морскому пути

Иностранные военные корабли начиная со следующего года смогут ходить по Северному морскому пути только после уведомления российских властей. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев на конференции по межведомственному взаимодействию, передает «Интерфакс».

«Для ликвидации правового вакуума в части использования Северного морского пути организована межведомственная работа по совершенствованию российского законодательства, результатом которой станет уведомительный характер плавания иностранных военных кораблей», — сообщил Мизинцев.

По его словам, за год количество международных договоров по вопросам деятельности Военно-морского флота выросло более чем в три раза.

Также он назвал знаковой совместную работу с МИД, ФСБ и другими федеральными органами по заключению пятистороннего соглашения о предотвращении инцидентов в Каспийском море.

Северный морской путь — главная арктическая судоходная магистраль России, связывающая порты Арктики и крупные реки Северного региона, кратчайший водный маршрут между Дальним Востоком и европейской частью страны.

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