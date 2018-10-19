Полиция Чехии изъяла миллионы евро по делу взломщиков из России

В Чехии во время обысков у сотрудников полиции по делам иностранцев обнаружили более 200 миллионов крон наличными (около восьми миллионов евро), а также несколько автомобилей и недвижимость на общую сумму свыше 70 миллионов крон (около 2,2 миллиона евро). Как сообщает «Русская служба Radio Praha», по предварительным данным, деньги были получены от выходцев из России и Вьетнама в качестве взяток за положительные решения в вопросах выдачи виз.

Вместе с тем ТАСС со ссылкой на чешские СМИ сообщает, что активы изъяли у самих россиян и вьетнамцев, которые обвиняются во взломе системы выдачи вида на жительство в Чехии.

16 октября стало известно, что в Чехии задержаны восемь граждан России и Вьетнама. Им вменяют вмешательство в работу регистрационных систем, которые предназначены для оформления разрешений на пребывание иностранцев в республике. Тем самым, как утверждает прокуратура, россияне и вьетнамцы нарушили работу МИД Чехии. Четверо из задержанных также обвиняются в отмывании средств, полученных преступным путем.

4 октября министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что власти страны предотвратили атаку российских хакеров и выслали четырех российских разведчиков. По версии голландского правительства, россияне были пойманы со шпионским оборудованием в отеле неподалеку от штаб-квартиры Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), когда там исследовали образцы яда, которым в марте отравили экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Кроме того, по словам Бейлевелд, Россия попыталась выкрасть файлы о расследовании катастрофы малайзийского «Боинга» над Донбассом в 2014 году.

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