Россияне арестованы в Чехии по обвинению в кибератаке на МИД

В Чехии задержаны восемь граждан России и Вьетнама. Их обвиняют во взломе систем регистрации иностранцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокурора Петру Уллрихову.

Отмечается, что четверых обвиняют также в отмывании средств, полученных преступным путем. Все задержанные в настоящее время находятся в заключении. При этом прокурор не уточнила, сколько из них граждан России.

Уллрихова рассказала, что обвиняемые, предположительно, вмешались в функционирование регистрационных систем, которые предназначены для оформления разрешений на пребывание иностранцев в республике. Тем самым была нарушена работа МИД.

Комментариев российского посольства по факту задержания граждан РФ пока нет.

В начале октября об атаке российских хакеров сообщила министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд. По ее словам, предполагаемых шпионов арестовали и депортировали из страны 13 апреля. Сообщалось, что их задержали вблизи штаб-квартиры Организации по запрещению химического оружия, где они припарковали автомобиль с электронным оборудованием различного назначения.

В МИД России сообщили, что обвиняемые на самом деле являются техническими специалистами, которые были направлены в Нидерланды для тестирования информационных систем российского посольства.

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