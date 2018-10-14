Нидерланды объявили о кибервойне с Россией

Нидерланды находятся в состоянии кибервойны с Россией, заявила в воскресном эфире телерадиовещательной ассоциации WNL глава Минобороны королевства Анк Бейлевелд. Об этом сообщает портал NU.nl.

Чиновница утвердительно ответила на вопрос о том, идет ли кибервойна между Нидерландами и Россией. «Люди пытаются повлиять на ход политических дебатов здесь. Наша информация свидетельствует, что они активны в отношении Всемирного антидопингового агентства, а также ситуации вокруг расследования крушения MH17 [над Донбассом]. Нам пора перестать быть наивными в этой сфере», — сказала Бейлевелд.

По ее мнению, происходящее представляет опасность, поэтому принимаются дополнительные меры, в частности увеличивается финансирование спецслужб.

Материалы по теме США и Голландия раскрыли российских шпионов Что известно об офицерах ГРУ и их тайной работе

4 октября Бейлевелд объявила о предотвращении властями Нидерландов атаки российских хакеров и о высылке из страны четырех российских разведчиков. Сообщалось, что их задержали вблизи штаб-квартиры Организации по запрещению химического оружия, где они припарковали автомобиль с электронным оборудованием различного назначения. Всех задержанных Гаага назвала сотрудниками Главного управления Генштаба ВС России (бывшее ГРУ). В МИД РФ, как передавал «Интерфакс», заявили, что «агенты» на самом деле являются техническими специалистами, которые были направлены в Нидерланды для тестирования информационных систем российского посольства. На Смоленской площади также сообщили, что никаких официальных обвинений задержанным не предъявили, а лишь отправили их в Москву ближайшим рейсом, предварительно изъяв все личные вещи.

Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов 9 октября предупредил о готовности Москвы к кибератакам со стороны западных государств. По его словам, РФ готова дать на них жесткий ответ.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!