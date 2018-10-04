ГРУ обвинили в организации «безрассудных» атак по всему миру

Глава МИД Великобритании Джереми Хант обвинил «российскую военную разведку ГРУ» в организации кибератак и пообещал вместе с союзниками ответить на них. Об этом сказано на сайте ведомства.

Британкий МИД назвал эти атаки «неизбирательными и безрассудными». Согласно заявлению, они были направлены на политические институты, бизнес, спорт и СМИ. Как выяснил Национальный центр кибербезопасности (NCSC), за большим количеством кибер-субъектов стоит российская разведка.

Хант заявил, что сотрудники ГРУ, организовавшие кибератаки, пренебрегли нормами международного права, планируя «действовать безнаказанно и без каких-либо последствий для себя». «Наше заявление понятно: вместе с союзниками мы раскроем попытки ГРУ подорвать международную стабильность и ответим на них», — сказал он.

В конце сентября Великобритания объявила о создании кибеотряда для сдерживания России. Ранее о готовности противостоять России заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В марте США выследили хакера, скрывающегося под псевдонимом Guccifer 2.0. Киберпреступника выдал IP-адрес, приведший американских следователей на улицу Гризодубовой в Москве, где находится головной офис Главного управления Генерального штаба России (бывшее ГРУ).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!