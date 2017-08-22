Власти Польши завели дело на бывшего президента Валенсу

В Польше начато расследование против бывшего президента страны Леха Валенсы. Об этом во вторник, 22 августа, сообщает Польское радио.
Политика подозревают в даче ложных показаний относительно сотрудничества со спецслужбами страны. Валенса утверждал, что никогда не был их сотрудником. При этом заключение специалиста Института судебных экспертиз и опрос свидетелей, в числе которых бывшие сотрудники разведки, показали, что документы, на основании которых выдвигалось обвинение, написаны и подписаны рукой бывшего президента.
В мае в отношении Валенсы было начато расследование по подозрению в публикации секретных документов Управления государственной безопасности от 1990 года. Если вина политика подтвердится, ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Бывшего польского лидера ранее не раз обвиняли в сотрудничестве со спецслужбами. Первые подозрения появились еще в 1990-х, когда были обнаружены документы об «агенте Болеке», вхожем в высшие круги оппозиции. В 2000-м суд постановил, что доказательств того, что Валенса является Болеком, недостаточно. Однако тогда графологи отказались проводить экспертизу, так как в их распоряжении были лишь копии изобличающих документов.
Среди документов сотрудника под оперативным псевдонимом Болек присутствуют в том числе согласие на сотрудничество и расписка в получении денег.
Валенса был президентом Польши с 1990 по 1995 годы. О сотрудничестве политика с УГБ говорил в том числе его преемник на посту главы государства Лех Качиньский. В конце 2015 года, после смерти бывшего министра внутренних дел страны Чеслава Кищака, были обнародованы хранившиеся у него документы, подтверждающие этот факт.