Эксперты подтвердили сексотское прошлое Валенсы

Глава комиссии по расследованию преступлений против польского народа Анджей Позорский подтвердил, что бывший президент Польши и лидер оппозиционного профсоюза «Солидарность» Лех Валенса на протяжении многих лет являлся тайным осведомителем госбезопасности. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

По словам Позорского, почерковедческая экспертиза установила, что согласие на сотрудничество с госбезопасностью ПНР, датированное 21 декабря 1970 года, а также 17 расписок в получении денег и несколько доносов написаны Лехом Валенсой, который фигурировал в документах спецслужб под псевдонимом Болек.

Исследование архивных документов проводилось в связи с заявлением самого Валенсы, который утверждал, что данные документы сфальсифицированы.

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Как уточнил Позорский, эксперты не нашли в представленных материалах следов подделок или иного вмешательства.

Бывшего польского лидера ранее не раз обвиняли в сотрудничестве со спецслужбами. Первые подозрения появились еще в 1990-х, когда были обнаружены документы об «агенте Болеке», вхожем в высшие круги оппозиции. В 2000-м суд постановил, что доказательств того, что Валенса является Болеком, недостаточно. Однако тогда графологи отказались проводить экспертизу, так как в их распоряжении были лишь копии изобличающих документов.

22 февраля прошлого года Институт национальной памяти Польши предоставил в своем читальном зале доступ к материалам, указывающим на агентурное прошлое бывшего главы государства. Глава (ИНП) Лукаш Каминьский заявил тогда, что папки с компроматом были обнаружены в доме умершего Чеслава Кищака, который в 1980-х годах занимал пост министра внутренних дел страны.