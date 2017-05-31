Бывшего президента Польши заподозрили в публикации секретных документов

Бывший президент Польши Лех Валенса подозревается в публикации секретных файлов. Об этом сообщает телеканал TVN24.

По словам прокурора Анджея Стефановского, расследование началось 15 мая. Речь идет о публикации Валенсой документа Управления государственной безопасности от 1990 года с пометкой «секретно».

Это была переписка руководителей управления, в которой сообщалось, что МВД купило участок рядом с дачей Валенсы (он в тот момент возглавлял профсоюз «Солидарность») для того, чтобы следить за ним.

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Сам бывший польский лидер все обвинения в свой адрес отрицает. Согласно польским законам, за обнародование засекреченных документов может грозить от трех до пяти лет лишения свободы.

В конце января этого года глава комиссии по расследованию преступлений против польского народа Анджей Позорский подтвердил, что бывший президент Лех Валенса на протяжении многих лет являлся тайным осведомителем органов госбезопасности.

Валенса занимал пост главы государства с 1990 по 1995 год. Бывший электрик стал первым президентом Польши, избранным на всеобщих демократических выборах. В 1983-м Валенса, боровшийся за права рабочих и основавший профсоюз «Солидарность», получил Нобелевскую премию мира.