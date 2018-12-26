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Бывший польский президент-сексот объяснил снос советских памятников

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Бывший президент Польши Лех Валенса объяснил снос советских памятников. Об этом он рассказал РИА Новости.

Валенса заявил, солдаты Красной армии не заслужили того, чтобы воздвигнутые им памятники сносили. По его мнению, виноваты в этом не солдаты, а польский менталитет. Бывший лидер пояснил, что проблема заключается в «[советском] порабощении, Польша не была свободной и не управляла сама собой». «Из одной неволи мы попали в другую», — добавил он.

Бывший президент также указал, что несмотря на то, что Польша воевала больше с немцами, чем с русскими, отношения с Германией улучшились, а с Россией — нет. Причиной тому, по его мнению, является то, что в Берлине искренне признали все, что сделали, а «Россия никогда не исповедовалась».

В 2017 году президент Польши Анджей Дуда подписал новую редакцию закона о декоммунизации, которая предусматривает демонтаж советских памятников по всей стране, включая бюсты и памятные таблички. Кроме того, оговаривается удаление коммунистических элементов из названий школ, других социальных учреждений, зданий, сооружений и объектов общественного достояния, улиц, мостов и площадей.

Валенса был президентом Польши с 1990 по 1995 год. С 1990-х его неоднократно обвиняли в сотрудничестве со спецслужбами. В конце 2015 года, после смерти бывшего министра внутренних дел страны Чеслава Кищака, были обнародованы хранившиеся у него документы, подтверждающие этот факт. Валенса заявил, что все документы подделаны. При этом заключение специалиста Института судебных экспертиз и опрос свидетелей, в числе которых бывшие сотрудники разведки, показали, что документы, на основании которых выдвигалось обвинение, написаны и подписаны рукой бывшего президента.

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Предыстория: Бывший президент Польши укорил себя из-за России
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