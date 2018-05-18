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В Польше начали отменять декоммунизацию

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Административный суд польского города Катовице отменил решение о переименовании местной площади в рамках закона о декоммунизации. Об этом сообщает РИА Новости.

Площадь рядом с центральным вокзалом вновь стала носить имя писателя Вильгельма Шевчика. Ранее она стала площадью Леха и Марии Качиньских — бывшего президента Польши и его жены, погибших в авиакатастрофе в 2010 году, однако суд постановил, что имя поэта не попадает под действие закона.

«Если мы называем Роберта Левандовского, то сразу понимаем, что речь идет о футболисте, который забивает голы. Ассоциируется ли с коммунистическим режимом имя Вильгельма Шевчика?» — сказала при вынесении решения судья. Представители властей региона намерены оспорить вердикт.

Как отмечает агентство, многие жители города, партии и общественные организации выступают за сохранение названия и неоднократно выходили на площадь с протестами. Площадь переименовали из-за того, что Шевчик, умерший в 1991 году, в годы существования Польской Народной Республики был деятелем коммунистической партии.

В декабре 2017-го в польском городе Быдгощ в ходе кампании по декоммунизации была безуспешно переименована одна из улиц города. Прежнее название ей вернули через несколько часов.

В июле того же года президент Польши Анджей Дуда подписал новую редакцию закона о декоммунизации, предусматривающую демонтаж советских памятников по всей стране, включая бюсты и памятные таблички. Кроме того, оговаривается удаление коммунистических элементов из названий школ, других социальных учреждений, зданий, сооружений и объектов общественного достояния, улиц, мостов и площадей.

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