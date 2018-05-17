В Польше задержали российскую диверсантку

В Польше задержали россиянку, подозреваемую в антигосударственной деятельности и ведении гибридной войны. Об этом сообщил представитель Агентства внутренней безопасности Польши Станислав Жарын, передает Wiadomosci.

Женщину по имени Екатерина Ц., которая находилась на территории Польши с 2013 года, депортируют. Кроме того, еще четырем иностранцам, чье гражданство не уточняется, на пять лет будет запрещен въезд в страну. Жарын добавил, что они часто приезжают в Польшу.

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Всех пятерых обвиняют в «консолидации пророссийских кругов». Кроме того, четверых неназванных человек подозревают в разжигании вражды между Польшей и Украиной, в том числе в вопросах исторической политики.

По словам Жарына, задержание иностранцев — результат работы агентства по устранению двух сетевых структур, ведущих гибридную и информационную войну против польского государства на стороне России. Он добавил, что в деятельности организаций участвовали и польские граждане. Их намерены привлечь к уголовной ответственности.

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