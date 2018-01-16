В Киеве заподозрили Польшу в желании разделить Украину с Россией

Польша разделила бы Украину вместе с Россией, если бы Варшаве предоставилась такая возможность. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил народный депутат Украины от Радикальной партии Юрий Шухевич, сын лидера запрещенной в России Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича. Видео доступно на YouTube.

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«Поляки с Россией воевали-воевали, однако всегда, когда дело доходило до Украины, они всегда находили общий язык и урывали свой кусок. Вспомните историю: они с Россией нас делили по Днепру по Андрусовскому перемирию (соглашение, поставившее точку в Русско-польской войне 1654-1667 годов — прим. «Ленты.ру»)», — сказал он. «Прошло какое-то время, и эта же Россия поделила Польшу с Пруссией и Австрией», — добавил Шухевич.

«Пришло XX столетие, и поляки нас снова поделили, теперь с "красной" (Советской — прим. «Ленты.ру») Россией по Збручу (река на западе Украины — прим. «Ленты.ру»). Но прошло 20 лет, и эта же "красная" Россия по пакту Молотова — Риббентропа разделила их с той же Германией. Вы думаете, они бы не поделили нас сегодня по Збручу с Россией, если бы такая возможность была? Безусловно, поделили бы», — отметил он.

В декабре прошлого года глава политического кабинета бывшего министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского Ян Парыс заявил, что существование Украины не является необходимым условием существования Польши.

«Польша будет существовать независимо от того, что происходит на Украине, улучшается там ситуация или становится хуже», — отметил Парыс. Также он обвинил киевские власти в фальсификации истории и преследовании польского меньшинства на Украине.

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