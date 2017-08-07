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Эксперт рассказал о намерении Польши европеизировать Украину

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Попытки Польши вернуть свое влияние на части территорий Украины наталкиваются на радикальный украинский национализм. Об этом в комментарии «Ленте.ру» сказал директор по международным проектам Института национальной стратегии России Юрий Солозобов.

«Схлестнулись два исторических мифа — миф польский, что в 1918 году Польша стала независимой в результате собственной борьбы, а не коллапса Германской и Российской империй, и украинский миф о "великих героях" Бандере и Шухевиче — обычных палачах и пособниках нацистов, которые со средневековой жестокостью вырезали не одну сотню тысяч поляков», — отметил эксперт. Солозобов считает, что «два национализма уже столкнулись между собой, и эта ситуация может продолжаться довольно долго».

По его словам, европеизация киевского режима — это общая задача соседей Украины на Западе и Востоке. При этом специалист отметил, что у Варшавы есть шанс на возвращение влияния на Украине.

«Получить части Украины в свою зону влияния в рамках реполонизации — по сути, восстановить Речь Посполитую — это исторически намного больше, чем может полякам дать в будущем Евросоюз. Но тут Варшава столкнулась с радикальным украинским национализмом. А самосознание поляков протестует против того, что Варшава будет в Европе адвокатом бывших палачей», — сказал директор по международным проектам.

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в опубликованном 7 августа интервью интервью «Коммерсанту» заявил, что Киеву не стоит строить национальную идентичность на личности Шухевича. Вместе с тем, по словам главы МИД, украинские власти пытаются нащупать свои исторические корни, что является «нормальной тенденцией».

Ващиковский отметил, что несмотря на прославление Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России как экстремисткая), Варшава будет сотрудничать с Киевом и поддерживать его.

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