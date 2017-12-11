В Польше заговорили о необязательности существования Украины

Главой политического кабинета министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского Ян Парыс заявил, что существование Украины не является необходимым условием существования Польши. Об этом сообщает RMF24.

«Я хотел бы дать понять, что сильная и независимая Украина важна для Польши, но в то же время существование Украины не является необходимым условием существования свободной Польши», — сказал Парыс.

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Дипломат добавил, что после выхода Великобритании из Евросоюза Польша станет пятым государством в объединении и напомнил, что эта страна является главным государством восточного фланга НАТО. «Польша будет существовать независимо от того, что происходит в Украине, улучшается там ситуация или становится хуже», — отметил Парыс.

Также он обвинил киевские власти в фальсификации истории и преследовании польского меньшинства на Украине. «Они считают, что Варшава слаба, изолирована и нуждается в Украине. Это не так. Украине нужна Польша. Польша будет преуспевать без Украины», — заключил он.

Польский МИД пока не делал заявлений относительно выступления Парыса, однако известно, что в ведомстве были удивлены его словами.

9 декабря стало известно, что в Польше находится около одного миллиона украинских граждан. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что украинцы« реально спасают» польскую экономику.