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Украинцев объявили спасителями Польши

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Павел Климкин
Павел Климкин

В Польше находится около одного миллиона украинских граждан. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин, передает «112 Украина».

«В данном смысле мы спасаем польскую экономику. Но с нашими польскими друзьями мы всегда будем разговаривать как с друзьями по всем вопросам, включая вопрос нашей исторической памяти», — отметил министр.

Так чиновник прокомментировал заявление нового премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что страна приняла много украинских беженцев. «Мы реально спасаем польскую экономику, поскольку украинцы там работают», — подчеркнул Климкин, добавив, что его соотечественники более гибкие и очень сфокусированы на своей деятельности.

Моравецкий 8 декабря заявил, что отношения Варшавы и Киева должны строиться на исторической правде. «Нельзя забывать о таких событиях, как геноцид на Волыни», — цитирует его Польское радио.

В тот же день политик стал премьер-министром Польши, сменив на этом посту Беату Шидло, которая подала в отставку. До этого Моравецкий совмещал в правительстве должности вице-премьера и министра развития и финансов.

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