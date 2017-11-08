Президент Польши потребовал очистить правительство Украины от националистов

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его украинский коллега Петр Порошенко должен очистить руководство страны от людей, разделяющих националистические и антипольские взгляды. Об этом в среду, 8 ноября, сообщает «Польское радио».

«Я ожидаю от президента Петра Порошенко и его сотрудников, от премьер-министра Владимира Гройсмана, что люди, которые откровенно провозглашают националистические и антипольские взгляды, не будут занимать важных должностей в украинской политике», — заявил Дуда.

По его словам, наличие националистов в руководстве — «очень недобрый знак с украинской стороны в отношении нас». «Такие люди не строят сотрудничество между нашими странами, они их разрушают. Поэтому такие люди в большой политике, в политике, которая имеет международное значение, не должны с украинской стороны иметь место», — подчеркнул польский лидер.

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В свою очередь представитель МИД Украины Марьяна Беца заявила, что Киев настроен на конструктив в отношениях с Варшавой. «Хотелось бы подчеркнуть, что в проевропейской политике украинской власти нет политиков, которые бы имели антипольские настроения. Украина это стратегический партнер Польши, и этот принцип лежит в основе нашей политики в отношении Польши и польского народа», — сказала она «Интерфакс-Украине».

Днем ранее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Киеву следует изменить государственную идеологию и отказаться от героизации Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России). По его мнению, национальную идентичность стране надо строить на Небесной сотне и участниках вооруженного конфликта в Донбассе.